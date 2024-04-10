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Петербургский дневник

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Слуцкий назвал США и НАТО соучастниками убийств стариков, детей и женщин

Он также заявил о недопустимости обстрелов ВСУ территории РФ Глава комитета Государственной думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что США и НАТО являются прямыми соучастниками убийств российских стариков, женщин и детей.

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