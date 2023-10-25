Восемь сирийских военных погибли при авиаударах армии Израиля

архивное фото, РИА Новости/Михаил Алаеддин Восемь сирийских военных погибли, семеро получили ранения в результате авиаударов армии Израиля по военным позициям в провинции Дераа на юге Сирии, сообщили 25 октября в министерстве обороны Сирийской арабской республики (САР).
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