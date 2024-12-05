На сколько может увеличиться желудок человека после обильного приема пищи?

Sema

Каждый из нас хотел бы всегда иметь достаток еды и вкусно насыщать свой желудок. Много примеров, когда люди, не соблюдая ограничения, чувствуют себя плохо после переедания. Это является свидетельством того, о чем наш Создатель еще в древние времена предупредил в своём Слове, что частое переедание - это грех. «Не будь среди тех, кто пьёт слишком много вина, среди тех, кто объедается мясом, потому что пьяница и обжора обеднеют и сонливость оденет их в лохмотья» (Притчи 23:20,21).