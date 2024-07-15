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Три главных везунчика второй половины 2024 года согласно прогнозу Анжелы Перл

Три главных везунчика второй половины 2024 года согласно прогнозу Анжелы Перл

Три главных везунчика второй половины 2024 года согласно прогнозу Анжелы Перл Алёна ЮрьеваВторая половина 2024 года обещает быть более благоприятной, чем первая, по мнению известного австралийского астролога Анжелы Перл.

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