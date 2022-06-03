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Как народ Украины предал самого себя

Как народ Украины предал самого себя

    В связи с последними событиями на Украине интересно наблюдать, как украинское общество относится к проводимой Россией спецоперации, как правящий класс, элита и значительное количество простых обывателей реально сплотились вокруг идеи противостояния «агрессору» и как они покорно смирились со своей ролью пушечного мяса во имя интересов Запада.

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