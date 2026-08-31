Наводнение в Гранд-Каньоне: 15 пропавших без вести, десятки эвакуированных

Около 15 человек пропали без вести, десятки эвакуированы после наводнения в парке Гранд-Каньон в США.
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