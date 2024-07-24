ВСУ не в состоянии локализовать кризис на Покровском направлении

Российская армия сейчас не идет в лобовые штурмы, а ищет слабые места в украинской обороне. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил военные аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
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