Законопроект о гражданских женах участников СВО глухо завис в Госдуме

Законопроект, который должен был предоставить гражданским женам погибших или пропавших без вести участников специальной военной операции возможность через суд признавать свои отношения браком и получать права на наследство и льготы, столкнулся с препятствиями при рассмотрении в Государственной Думе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии