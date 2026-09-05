Гостомель уже не повторить: как дроны изменили десант

Гостомель, 24 февраля 2022 года, стал символом дерзости и тактического мастерства: десятки вертолетов на высоте десяти метров над водой, высадка передовых групп прямо на взлетную полосу и удержание аэродрома в полной изоляции почти сутки.
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