Главный «пират» Кронштадта отправил открытку «Морской почтой» «Петербургского дневника»

На Якорной площади создано общественное пространство в виде парусного корабля, откуда жители и гости города могут отправить уникальные открытки в любую точку России На символической мачте стенда-корабля установлен ящик «Почты России», чтобы все желающие могли подписать дизайнерские открытки и отправить их любимым адресатам.
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