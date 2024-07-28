Главный «пират» Кронштадта отправил открытку «Морской почтой» «Петербургского дневника»

На Якорной площади создано общественное пространство в виде парусного корабля, откуда жители и гости города могут отправить уникальные открытки в любую точку России На символической мачте стенда-корабля установлен ящик «Почты России», чтобы все желающие могли подписать дизайнерские открытки и отправить их любимым адресатам.