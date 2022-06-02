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Прокладку теплотрассы на улице Полушкина планируют закончить через три месяца

Прокладку теплотрассы на улице Полушкина планируют закончить через три месяца

На улице Полушкина в Уссурийске прокладывают новую теплотрассу. Это второй этап строительства теплосети, которая позволит переключить нагрузки от ведомственных котельных железнодорожных предприятий на новую городскую газовую на улице Раковской.

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