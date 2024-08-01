«Мы увезли всех своих детей из Омска, но те или тот, кто сделал это с Евой, вполне возможно, все еще остается в городе»: отец погибшей в Омске московской школьницы считает, что ее убили.
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«Мы увезли всех своих детей из Омска, но те или тот, кто сделал это с Евой, вполне возможно, все еще остается в городе»: отец погибшей в Омске московской школьницы считает, что ее убили.