Зять Трампа Кушнер оценил поездки в Москву и Киев как успешные и обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине

Зять президента США Джаред Кушнер в ходе видеоконференции на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве заявил, что отвод украинских войск к границам, обозначенным Россией, мог бы стать основой для урегулирования конфликта на Украине.
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