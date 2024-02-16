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В Белорусской федерации футбола ждут от УЕФА согласования игры со сборной России

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич заявил, что белорусская федерация футбола запросила в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласование проведения товарищеского матча с командой России.

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