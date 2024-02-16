В Белорусской федерации футбола ждут от УЕФА согласования игры со сборной России

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич заявил, что белорусская федерация футбола запросила в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласование проведения товарищеского матча с командой России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)