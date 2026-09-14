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Царьград

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Экс-глава "Яндекса" теперь с Palantir. И это угроза для России: Последствия уже наступают?

Экс-глава "Яндекса" теперь с Palantir. И это угроза для России: Последствия уже наступают?

Экс-глава "Яндекса" теперь сотрудничает с корпорацией Palantir, клиентом которой фактически являются ВСУ.

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