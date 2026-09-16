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В России планируют ускорить выплаты по страховке пострадавшим на опасных объектах

Банк России и Ростехнадзор обсуждают механизм ускоренных выплат по ОСОПО после крупных аварий, сообщает ЦБ в проекте «Основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов».

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