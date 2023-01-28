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Министр спорта Татарстана о Суперкубке УЕФА: «Планировали, что в Казань приедет лучшая команда, выигравшая ЛЧ, но санкции сделали свое дело»

Министр спорта Татарстана высказался о переносе Суперкубка УЕФА из Казани. – На этой неделе Союз европейских футбольных ассоциаций лишил Казань права проведения Суперкубка.

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