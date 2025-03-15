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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Воулз: «Сайнс и «Уильямс» – идеальный союз, заключенный на небесах»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз проанализировал подход к работе Карлоса Сайнса и настрой своего коллектива.

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