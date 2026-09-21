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Журнал «Профиль»

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Александра Саснович разгромила Дарью Касаткину на старте турнира WTA-500 в Сингапуре

Александра Саснович разгромила Дарью Касаткину на старте турнира WTA-500 в Сингапуре

В 1/16 финала турнира WTA-500 в Сингапуре Александра Саснович в понедельник, 21 сентября 2026 года, обыграла Дарью Касаткину, 7:5, 6:0.

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