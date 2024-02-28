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Карлсон: Байден послал Джонсона в Киев для срыва соглашения с Россией в Стамбуле

Карлсон: Байден послал Джонсона в Киев для срыва соглашения с Россией в Стамбуле

Американский журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману обвинил президента США Джо Байдена и его администрацию в срыве мирных переговоров между Российской Федерацией и Украиной в 2022 году в Стамбуле.

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