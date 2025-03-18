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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В деле азербайджанцев, напавших на самарского депутата, вскрылись занимательные детали: "Тут пахнет покровительством"

В деле азербайджанцев, напавших на самарского депутата, вскрылись занимательные детали: "Тут пахнет покровительством"

Avia.pro - СМИ Когда казалось, что громкая история с нападением толпы пьяных азербайджанцев на депутата Сергея Турусина в Самаре уже не может удивить, судьба подкинула новый поворот, от которого волосы встают дыбом.

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Комментарии
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ВК
Виктор Каменский
Доиграемся.....!
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9 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Гнать собак из России
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9 час.
Николай Денисов
Надо возвращать советскую милицию, нынешняя полиция продажна и погрязла в коррупции!
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4 час.
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