В деле азербайджанцев, напавших на самарского депутата, вскрылись занимательные детали: "Тут пахнет покровительством"

Avia.pro - СМИ Когда казалось, что громкая история с нападением толпы пьяных азербайджанцев на депутата Сергея Турусина в Самаре уже не может удивить, судьба подкинула новый поворот, от которого волосы встают дыбом.
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