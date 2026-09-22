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Молодая жена Александра Петрова показала фигуру в бикини на отдыхе

Молодая жена Александра Петрова показала фигуру в бикини на отдыхе

Александр Петров вместе с 25-летней супругой Викторией и сыном отправился на отдых в жаркую страну. Виктория показала в соцсетях фотографии, на которых позирует в бикини.

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