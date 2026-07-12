98-летняя Татьяна Пилецкая рассказала, как Александр Вертинский открыл ей дорогу в кино

Как живет сейчас 98-летняя Татьяна Пилецкая? В большом интервью народная артистка России рассказала о своей биографии, личной жизни, работе в театре, встречах с Александром Вертинским и Кузьмой Петровым-Водкиным, а также о съемках в легендарных советских фильмах.