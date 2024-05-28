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МИД Польши заявил, что ограничения для дипломатов РФ якобы связаны с диверсиями

МИД Польши заявил, что ограничения для дипломатов РФ якобы связаны с диверсиями

Ограничения в перемещении российских дипломатов на территории Польши связаны с диверсиями в стране. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский, передает РИА Новости.

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