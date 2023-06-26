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Компании S7 Technics разрешили выпускать компоненты для самолетов зарубежного производства

Компании S7 Technics разрешили выпускать компоненты для самолетов зарубежного производства

Производящая техобслуживание компания S7 Technics получила сертификат одобрения производственной организации от Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), разрешающий ей самостоятельно выпускать компоненты для воздушных судов зарубежного производства.

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