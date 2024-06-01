Выставка об истории международных игр «Дети Азии» открылась в Якутске

Выставка «Дети Азии — от идеи к истории», посвященная международным играм «Дети Азии», открылась в Якутске в историческом парке «Россия — моя история», сообщили в пресс-службе министерства спорта региона.
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