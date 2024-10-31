Новые тарифы: в ноябрьских квитанциях за коммунальные услуги — неожиданные увеличения Юлия ЧелкановаС приближением ноября владельцы квартир, получающие квитанции за коммунальные услуги, столкнутся с неожиданным новшеством.
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