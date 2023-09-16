Румыния может начать сбивать российские дроны

Alex Nемо

Ну по международному законодательству использование военной силы зa пределами своего государства это объявление войны ну или по минимуму законной военной операции. Румыны собрались объявить войну или проводить своё СВО на Украине? А если они собираются сбивать российские дроны, то это уже прямой военный конфликт еще и с Россией. Кроме объявлялки у них еще что нибудь есть?