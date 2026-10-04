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Спорт Уик-Энд

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На Апеннинах – свои герои. La Gazzetta dello Sport не включила Сафонова в десятку лучших вратарей мира

На Апеннинах – свои герои. La Gazzetta dello Sport не включила Сафонова в десятку лучших вратарей мира

Итальянская газета La Gazzetta dello Sport составила рейтинг лучших вратарей мира на данный момент. Первое место в списке занял Джанлуиджи Доннарумма, выступающий за «Манчестер Сити» и сборную Италии.

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