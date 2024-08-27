В Бобруйском районе продолжается мониторинг условий проживания молодых специалистов.

В продолжение мониторинга жилищно-бытовых условий, условий труда и закрепления молодых специалистов, работающих в организациях Бобруйщины, в гостях у начинающего агронома ОАО ´Агрокомбинат Бобруйский´ побывали председатель районного объединения организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, Виталий Сидюк, лидер райкома профсоюза .