В Госдуме хотят запретить платить артистам из бюджета свыше одного миллиона рублей. Дронов и его секретарь против

Заместитель председателя Государственной думы Владислав Даванков («Новые люди») вносит в парламент законопроект, которым предлагается запретить тратить из государственных и муниципальных бюджетов больше 1 миллиона рублей на концерты, музыкальные выступления и корпоративные мероприятия.