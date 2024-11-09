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Женщину-повара ВСУ взяли в плен в Курской области

Женщину-повара ВСУ взяли в плен в Курской области

Российские военные в Курской области взяли в плен украинскую военнослужащую Наталью Балаклицкую. Она рассказала РИА «Новости», что служила в рядах ВСУ поваром, однако отправилась в российское приграничье под угрозой расстрела в новой должности стрелка.

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