Женщину-повара ВСУ взяли в плен в Курской области

Российские военные в Курской области взяли в плен украинскую военнослужащую Наталью Балаклицкую. Она рассказала РИА «Новости», что служила в рядах ВСУ поваром, однако отправилась в российское приграничье под угрозой расстрела в новой должности стрелка.