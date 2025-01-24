Александр Беглов: Петербург на 100 процентов выполнил федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении»

Он был запущен в 2019 году Комитет по здравоохранению подвел итоги реализации проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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