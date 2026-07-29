Орден Александра Невского - знак исключительного признания заслуг

Орден Александра Невского – это связующая нить между тремя эпохами русской истории. Награда прошла через века, меняя облик, но не теряя своего высокого смысла, она всегда был знаком исключительного признания заслуг перед Отечеством.
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