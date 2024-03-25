Мастер-класс “Ромашка на счастье” в ЦДК 🗓 25 марта, 14:00 📍 Горького, 85 📞 8(988)153-84-12 🔎 По записи ☀️ Интересный Сочи.
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Мастер-класс “Ромашка на счастье” в ЦДК 🗓 25 марта, 14:00 📍 Горького, 85 📞 8(988)153-84-12 🔎 По записи ☀️ Интересный Сочи.