Полицейские в Ставропольском крае провели акцию «Осторожно – мошенники!»

Полицейские в Ставропольском крае провели акцию «Осторожно – мошенники!»

Участковые уполномоченные полиции ОП № 4 Управления МВД России по городу Ставрополю провели для жителей информационно-профилактическую акцию «Осторожно – мошенники!».

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх