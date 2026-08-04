Кувейт: Авиакомпания Biman Bangladesh Airlines приостановила полеты между международным аэропортом Хазрат Шахджалал в Дакке (DAC/VGHS) в Бангладеш и международным аэропортом Кувейта (KWI/OKBK) до 15 августа из-за проблем безопасности на фоне региональной эскалации.
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