Кувейт: Авиакомпания Biman Bangladesh Airlines приостановила полеты между международным аэропортом Хазрат Шахджалал в Дакке (DAC/VGHS) в Бангладеш и международным аэропортом Кувейта (KWI/OKBK) до 15 августа из-за проблем безопасности на фоне региональной эскалации.