Мир прессы и медиа таков, что уже и неважно, прозвучали слова на самом деле или нет. Предпосылки к тому же конфликту между Леонидом Агутиным и SHAMAN, безусловно, были.
Конфликт Агутина и SHAMAN нарастает после фразы о "кремлёвской столовой"
Комментарии
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Zoia Goldshtab
Хороший оранжировщик.....БЫЛ....И ТАА ОБОС......СЯ,СТАРЫЙ ДУРАК!
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9 час.
АС
Александр Сысоев
Ивлева всего лишь маленький винтик в среде мощного антигосударственного и антирусского шоу-бизнеса. Эти сволочи признают только одну свободу - свободу от ответственности перед страной и народом. И, если мы остановимся на этой маленькой "стирке", то напрасны были усилия по СВО и прочим достижениям, считайте, что страну, как говорил Великий Иосиф, мы просрали.
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7 час.
ВК
Вячеслав Кудрявцев
этот плохо обутый мальчик ехал бы к себе на родину и не вонял бы не беляшами(говном)
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7 час.
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