Конфликт Агутина и SHAMAN нарастает после фразы о "кремлёвской столовой"

АС

Александр Сысоев

Ивлева всего лишь маленький винтик в среде мощного антигосударственного и антирусского шоу-бизнеса. Эти сволочи признают только одну свободу - свободу от ответственности перед страной и народом. И, если мы остановимся на этой маленькой "стирке", то напрасны были усилия по СВО и прочим достижениям, считайте, что страну, как говорил Великий Иосиф, мы просрали.