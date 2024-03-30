В день траура по людям, расстрелянным в «Крокусе», в Забайкалье дети мигрантов запугивали жителей автоматом.
«Играли в террористов»: в день траура по убитым в «Крокусе» дети мигрантов угрожали автоматом жителям Забайкалья
Комментарии
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Сергей Кочегаров
А читали по бумажке на узбекском языке, или снизошли до русского? Считаю, что при сегодняшней возросшей угрозе терактов, даже таких "шалунов" просто надо вышвыривать из России. Только пусть сначала штраф заплатят за "хулиганство" и тротуары, в приютившем их городе, щеточками зубными почистят.
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8 час.
Людмила Редько
В такое время они так "шутят" - или совершенные дураки или настолько уверены в своей безнаказанности. И вообще - надо прекращать эти "извинения", все это выглядит как издевательство над нами
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6 час.
Сергей Кочегаров
Считаю, они не совершенные дураки, они на этом прилично зарабатывают.
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6 час.
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