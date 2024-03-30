Театр абсурда
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Театр абсурда

8 741 подписчик

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    Люди, органически...
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«Играли в террористов»: в день траура по убитым в «Крокусе» дети мигрантов угрожали автоматом жителям Забайкалья

«Играли в террористов»: в день траура по убитым в «Крокусе» дети мигрантов угрожали автоматом жителям Забайкалья

В день траура по людям, расстрелянным в «Крокусе», в Забайкалье дети мигрантов запугивали жителей автоматом.

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Комментарии
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Сергей Кочегаров
А читали по бумажке на узбекском языке, или снизошли до русского? Считаю, что при сегодняшней возросшей угрозе терактов, даже таких &quot;шалунов&quot; просто надо вышвыривать из России. Только пусть сначала штраф заплатят за &quot;хулиганство&quot; и тротуары, в приютившем их городе, щеточками зубными почистят.
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8 час.
Людмила Редько
В такое время они так &quot;шутят&quot; - или совершенные дураки или настолько уверены в своей безнаказанности. И вообще - надо прекращать эти &quot;извинения&quot;, все это выглядит как издевательство над нами
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6 час.
Сергей Кочегаров
Считаю, они не совершенные дураки, они на этом прилично зарабатывают.
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6 час.

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