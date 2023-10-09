В центре Нью-Йорка показали ролик в поддержку российской фигуристки

О демонстрации на экранах на всемирно известной нью-йоркской Таймс-сквер видеоряда в поддержку Камилы Валиевой информирует «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее сообщение фан-клуба известной российской спортсменки в telegram.
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