Как сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог, 23 октября с 9:00 до 16:00 движение автотранспорта через переезд на станции Крахаль будет полностью перекрыто из-за ремонтных работ на железнодорожных путях.
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