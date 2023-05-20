Федеральное агентство новостей №1

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Белый дом: США не организовывали поездку президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7

Белый дом: США не организовывали поездку президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге заявил, что США не являются организаторами проездки президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7, который проходит в Японии.

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