15 человек, которые не умеют держать язык за зубами даже в переписке

Обычно онлайн-общение дает больше времени на раздумывание, ведь можно не сразу отвечать. Но кажется некоторые люди либо не умеют пользоваться этим преимуществом, либо просто не хотят, потому что намного чаще пишут в переписке то, что даже не скажут в лицо.
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