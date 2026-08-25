Rambler&Co: 24% россиян предложили развивать образовательные программы в регионах

Большинство россиян (62%) считают несправедливой ситуацию, когда выпускник с высокими баллам ЕГЭ не попадает на бюджетное место в желаемый вуз, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.
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