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НОВОСТИ,СОБЫТИЯ,ЛЮДИ,ФАКТЫ

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Доджа Кэт на церемонии вручения премии BET Awards в Лос-Анджелесе, июнь 2026 года.

Доджа Кэт на церемонии вручения премии BET Awards в Лос-Анджелесе, июнь 2026 года.

Выступление Доджи Кэт на BET Awards 2026: Глубокий Анализ Сценического Образа Введение На церемонии вручения премии BET Awards 2026 в Лос-Анджелесе Доджа Кэт появилась в образе, который можно назвать настоящим шедевром сценического стиля.

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