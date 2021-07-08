Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...
  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...
  • Евгений Сорокин
    P.S. Ни одного имени. :-)) А олень-то голый, везде без маски гуляет. Ну, он же олень...Хореограф группы ...

Энтони Эдвардс повредил голеностоп и больше не поможет сборной США в тренировочном лагере

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс получил растяжение связок голеностопа во время выступления за вторую сборную США в двустороннем матче с олимпийской сборной.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх