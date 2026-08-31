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Царьград

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"Аэрофлот" снизил чистую прибыль до 472 млн рублей в 2026 году

"Аэрофлот" снизил чистую прибыль до 472 млн рублей в 2026 году

ОАО "Аэрофлот" сообщает о снижении чистой прибыли до 472 млн рублей в 1 полугодии 2026 года по МСФО, что значительно меньше прошлогодних 4,3 млрд рублей.

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