Более 300 пустующих земельных участков благоустроят в Москве

Более 300 свободных земельных участков, которые с июля 2021 года выявила Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости на территории столицы, реорганизуют под детские и спортивные площадки, парковки и зеленые зоны.
Более 300 свободных земельных участков, которые с июля 2021 года выявила Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости на территории столицы, реорганизуют под детские и спортивные площадки, парковки и зеленые зоны.
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