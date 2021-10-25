Вечерняя Москва

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Более 300 пустующих земельных участков благоустроят в Москве

Более 300 пустующих земельных участков благоустроят в Москве

Более 300 свободных земельных участков, которые с июля 2021 года выявила Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости на территории столицы, реорганизуют под детские и спортивные площадки, парковки и зеленые зоны.

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