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Царьград

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Опра Уинфри похудела на 37 кг с помощью препаратов и тренировок

Опра Уинфри похудела на 37 кг с помощью препаратов и тренировок

Опра Уинфри зафиксировала вес 70 кг, сбросив 37 кг, благодаря лекарствам и тренировкам. В Теллурайде звезда рассказала о борьбе за фигуру и важности терапии.

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