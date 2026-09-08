В Новосибирске бензин на разных АЗС подорожал до 154 рублей

В Новосибирске зафиксирован значительный разброс стоимости автомобильного топлива. На отдельных заправках цена за литр одного и того же бензина отличается на 50–70 рублей.
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